Запуск ракеты Falcon Heavy отложили из-за удара молнии по стартовой площадке

SpaceX отменила сегодняшний запуск Falcon Heavy из-за плохой погоды. По стартовой площадке ракеты-носителя несколько раз ударила молния, передает телеканал «Известия». Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о торнадо. Персонал Космического центра Кеннеди был вынужден временно укрыться в убежище.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.