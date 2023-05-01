Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником массой более 6 т

Тяжелая ракета Falcon Heavy космической компании SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником ViaSat-3 Americas массой 6,7 т. Об этом сообщает 30 апреля SpaceX в Twitter.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 20:26 в воскресенье, 30 апреля, по времени Восточного побережья США (в понедельник, 1 мая, в 03:26 мск). Спутник должен покрыть высокоскоростным интернетом Северную и Южную Америку.

На борту миссии также находятся спутники связи MicroGEO компании Astranis и дистанционного зондирования Земли GS-1 от Gravity Space. Каждый из трех спутников обладает пропускной способностью сети более одного терабайта в секунду.

Спутники ViaSat 3 Americas предназначены для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях.

Ранее, 29 апреля, компания SpaceX отменила запуск ракеты со спутником ViaSat 3 Americas за минуту до старта.

Накануне сообщалось, что компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи по заказу люксембургского оператора SES. Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На околоземную орбиту были выведены два спутника O3b mPOWER.

SpaceX впервые осуществила два запуска за одни сутки в 2021 году, тогда промежуток между ними составил более 15 часов. В марте 2023 два старта были успешно проведены с разницей в четыре с лишним часа.