SpaceX запланировала запуск первой в мире коммерческой космической станции

Американская компания Vast совместно с SpaceX в августе 2025 года планируют запустить на орбиту первую в мире пилотируемую коммерческую космическую станцию. Об этом сообщается сайте компании в среду, 10 мая.

Из сообщения следует, что станцию под названием Haven-1 должна вывести на околоземную орбиту ракета компании SpaceX Falcon 9. после этого в качестве модуля она будет пристыкована к более крупному блоку станции — Vast-1, который в настоящее время находится в разработке. Общая длина полноценной станции составит около 100 м.

«Vast очень рады начать путешествие по запуску первой в мире коммерческой космической станции Haven-1 и ее первого экипажа Vast-1», — приводятся в сообщении слова Джеда Маккалеба, генерального директора компании.

На станцию планируются полеты космических кораблей Crew Dragon с экипажем из четырех астронавтов. Предполагается, что они смогут находиться на станции до 30 дней.

Ранее, 1 мая, тяжелая ракета Falcon Heavy космической компании SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником ViaSat-3 Americas массой 6,7 т. Отмечалось, что спутники ViaSat 3 Americas предназначены для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях.