Бастрыкин предложил национализировать главные секторы экономики РФ
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в субботу, 13 мая, выступил с предложением национализировать главные отрасли экономики России на XI Петербургском международном юридическом форуме.
«Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях <спецоперации на Украине>. <…> А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — сказал Бастрыкин.
В феврале спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что депутаты приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов. В перечень включено около 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре. Под национализацию в том числе попали земельные участки, принадлежащие украинским олигархам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому.
Кроме того, власти Крыма национализируют имущество 12 украинских банков. Он пояснил, что идет работа по национализации объектов граждан Украины и других стран, совершающих в отношении РФ недружественные действия.
В апреле под временное управление Росимуществом перешли компании «Фортум» и «Юнипро», принадлежащие финскому концерну Fortum и немецкому Uniper. Соответствующий указ президента России Владимира Путина стал ответом на попытки властей некоторых стран Евросоюза (ЕС) национализировать российское имущество.