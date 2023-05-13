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Бастрыкин предложил национализировать главные секторы экономики РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в субботу, 13 мая, выступил с предложением национализировать главные отрасли экономики России на XI Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях <спецоперации на Украине>. <…> А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — сказал Бастрыкин.

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В феврале спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что депутаты приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов. В перечень включено около 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре. Под национализацию в том числе попали земельные участки, принадлежащие украинским олигархам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому.

Кроме того, власти Крыма национализируют имущество 12 украинских банков. Он пояснил, что идет работа по национализации объектов граждан Украины и других стран, совершающих в отношении РФ недружественные действия.

В апреле под временное управление Росимуществом перешли компании «Фортум» и «Юнипро», принадлежащие финскому концерну Fortum и немецкому Uniper. Соответствующий указ президента России Владимира Путина стал ответом на попытки властей некоторых стран Евросоюза (ЕС) национализировать российское имущество.

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