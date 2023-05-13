Политолог увидела противоречие в словах Бербок об украинском конфликте

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, говоря об участии третьих стран в конфликте на Украине, противоречит сама себе. На это указала политолог Наталия Елисеева в беседе с «Известиями» в субботу, 13 мая.

Она прокомментировала сделанное накануне Бербок заявление о том, что поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения в Россию можно приравнять к их участию в конфликте на Украине. При этом она же ранее утверждала, что поставки ФРГ вооружения Киеву не делает Берлин участником конфликта.

«Здесь возникает логичные вопрос. Получается, вы поставляете в качестве кого? То есть вы сами вмешиваетесь или уже являетесь участниками? Хотя Европа и Запад в целом отрицают, что они участники конфликта», — сказала политолог.

При этом Елисеева отметила, что Бербок никогда не отличалась логикой, делая многие другие одиозные и неоднозначные заявления в силу своей некомпетентности, а также складывающейся политической конъюнктуры.

«Факт остается фактом. Первый момент — откровенные противоречия своей логике. Это отсутствие компетенции в публичных заявлениях, да и, наверное, не только в них. Второй момент — ситуация так складывается, что им приходится противоречить самим себе», — сказала эксперт.

По словам Елисеевой, лидерам западных стран становится всё труднее подбирать слова о ситуации вокруг украинского конфликта. Она указала на то, что европейские политики подобными заявлениями фактически подтверждают, что являются участниками украинского конфликта.

При этом политолог уверена, что Европа никогда не признается, что сама же разжигает конфликт, продолжая поставлять Киеву вооружение и технику.

Ранее в этот же день журнал Der Spiegel сообщил, что правительство Германии готовит новый пакет вооружений для поставки на Украину на сумму €2,7 млрд, который станет самым крупным с начала конфликта. В частности, в рамках нового пакета Украина получит еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, четыре дополнительных зенитных комплекса Iris-T с боекомплектом, дополнительные артиллерийские боеприпасы и более 200 единиц боевых бронированных машин и боевых машин тылового обеспечения.

В конце апреля премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер упрекнул Бербок за отсутствие дипломатических усилий по Украине. По словам Кречмера, министр иностранных дел ФРГ считает, что сейчас время не для переговоров, а для поставок оружия, что очень многих в Германии беспокоит.

При этом сама Бербок еще в декабре 2022 года подчеркивала, что она не поддерживает прекращение военных действий на Украине, поскольку такой вариант, по ее словам, не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот».

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву, отмечая, что поставляемое оружие будет распространяться по Европе и угрожать безопасности региона. Российская сторона также не раз отмечала, что западные поставки оружия и обучение украинских военных на Западе ведут к эскалации конфликта и делают страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.