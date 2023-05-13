В Twitter осудили призыв главы МИД ФРГ Бербок не помогать оружием РФ

Пользователи Twitter осудили заявление главы министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что любые поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения для РФ приравниваются к участию в конфликте на Украине.

«Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине оружие. Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!» — высказался один из комментаторов.

Другой пользователь задался вопросом, являются ли поставки оружия Европейским союзом на Украину участием в конфликте.

«У суверенных стран есть права. Не ей объявлять, кому что делать», — написал третий человек.

Еще один подчеркнул, что страны Запада, «которые посылают оружие на Украину, приравниваются к участию в конфликте на Украине против России».

«А немцы всё еще верят, что что-то изменится к лучшему с этими людьми во главе?» — подчеркнули пользователи соцсети.

Бербок выступила со своим заявлением в ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС 12 мая. Она также призвала «все страны мира» не поддерживать российскую специальную военную операцию.

5 марта канцлер Германии Олаф Шольц обратился к КНР с призывом от лица США и ЕС не поставлять оружие России. Они предупредили о последствиях, если просьба будет проигнорирована, добавил Шольц.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.