Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ЛНР сообщили об обстреле Луганска со стороны ВСУ ракетами Storm Shadow
Мир
Минэнерго сообщило о повреждении энергообъекта в Хмельницкой области
Мир
Берлин готовит крупнейшую поставку оружия Киеву
Общество
В Крыму назвали планы контрнаступления ВСУ авантюрой Запада
Происшествия
Взрыв прогремел в Луганске
Мир
Власти Хмельницкой области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры
Общество
Рогов указал на рост террористической активности Киева в Запорожской области
Происшествия
В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждено здание школы
Мир
В G7 заявили об устойчивости мировой экономики в условиях кризиса
Общество
Бастрыкин поручил доложить по делу об убийстве ребенка в Москве
Происшествия
В Челябинске автомобиль влетел в остановку после ДТП
Мир
В Twitter осудили призыв главы МИД ФРГ Бербок не помогать оружием РФ
Армия
Новейший корвет «Меркурий» вошел в состав ВМФ России
Сюжет:

В Twitter осудили призыв главы МИД ФРГ Бербок не помогать оружием РФ

0
Фото: REUTERS/John Macdougall
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Twitter осудили заявление главы министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что любые поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения для РФ приравниваются к участию в конфликте на Украине.

«Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине оружие. Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!» — высказался один из комментаторов.

Другой пользователь задался вопросом, являются ли поставки оружия Европейским союзом на Украину участием в конфликте.

«У суверенных стран есть права. Не ей объявлять, кому что делать», — написал третий человек.

Еще один подчеркнул, что страны Запада, «которые посылают оружие на Украину, приравниваются к участию в конфликте на Украине против России».

«А немцы всё еще верят, что что-то изменится к лучшему с этими людьми во главе?» — подчеркнули пользователи соцсети.

Бербок выступила со своим заявлением в ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС 12 мая. Она также призвала «все страны мира» не поддерживать российскую специальную военную операцию.

«Запад воюет против России, используя украинский народ»
Депутат скупщины Черногории Милан Кнежевич — об антироссийских санкциях, интеграции в ЕС и итогах президентских выборов

5 марта канцлер Германии Олаф Шольц обратился к КНР с призывом от лица США и ЕС не поставлять оружие России. Они предупредили о последствиях, если просьба будет проигнорирована, добавил Шольц.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023