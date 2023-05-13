Командир «Ахмата» высказался о передаче Лондоном ракет ВСУ

Украине не смогут выделить необходимое количество оружия для изменения ситуации на линии боевого соприкосновения в свою пользу. Такое заявление 12 мая сделал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Давайте посмотрим правде в глаза: не могут дать Украине такого количества ракет, которое могло бы поменять исход», — говорится в его заявлении.

На поставленные Киеву танки, которые «горят так же красиво, как и прежние», придется потратить весь выделенный Украине зарубежный бюджет, что хорошо для России, добавил Алаудинов.

Накануне обозреватель The Telegraph Льюис Пейдж заявил, что британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые Лондон планирует передать Киеву, не изменят картину боевых действий в зоне проведения спецоперации.

Между тем 12 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби назвал решение Британии о передаче Украине ракет Storm Shadow суверенным. При этом он отметил, что позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась и у США нет в планах передавать Киеву подобное оружие.

До этого, 11 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия весьма негативно относится к тому, что Великобритания отправила Украине крылатые ракеты большой дальности. Он предупредил, что на это последует адекватный ответ от российских военных.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.