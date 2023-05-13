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Командир «Ахмата» высказался о передаче Лондоном ракет ВСУ

Командир «Ахмата»: никакое количество переданных ВСУ западных ракет не поменяет ситуацию
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Украине не смогут выделить необходимое количество оружия для изменения ситуации на линии боевого соприкосновения в свою пользу. Такое заявление 12 мая сделал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Давайте посмотрим правде в глаза: не могут дать Украине такого количества ракет, которое могло бы поменять исход», — говорится в его заявлении.

На поставленные Киеву танки, которые «горят так же красиво, как и прежние», придется потратить весь выделенный Украине зарубежный бюджет, что хорошо для России, добавил Алаудинов.

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Накануне обозреватель The Telegraph Льюис Пейдж заявил, что британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые Лондон планирует передать Киеву, не изменят картину боевых действий в зоне проведения спецоперации.

Между тем 12 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби назвал решение Британии о передаче Украине ракет Storm Shadow суверенным. При этом он отметил, что позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась и у США нет в планах передавать Киеву подобное оружие.

До этого, 11 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия весьма негативно относится к тому, что Великобритания отправила Украине крылатые ракеты большой дальности. Он предупредил, что на это последует адекватный ответ от российских военных.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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