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В Британии оценили влияние поставок ракет Storm Shadow на Украину

The Telegraph: британские ракеты Storm Shadow не изменят расклад сил на Украине
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Фото: commons.wikimedia.org/David Monniaux
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Британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые Лондон планирует передать Киеву, не изменят картину боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 11 мая заявил обозреватель The Telegraph Льюис Пейдж.

«Storm Shadow вряд ли изменят картину на поле боя. <…> В Британии нам нравится утверждать, что она была «разработана совместно» с Францией и что это какое-то современное передовое оружие, что абсолютно не соответствует реальности. Настоящая ракета родилась из франко-германского проекта, который запустили еще в 1983 году», — рассказал он.

По его словам, ракеты Storm Shadow никогда не пользовалась блестящей репутацией наравне с британским танком Challenger. В качестве примера он привел военные испытания 2003 года, когда запущенная ракета пробурила бетон, но не взорвалась. Пейдж рассказал, что его коллеги-саперы столкнулись со сверхсложной задачей, когда им поручили убрать за «новым чудо-оружием».

Среди других недостатков Storm Shadow обозреватель отметил то, что это крылатая ракета, а значит, ее могут сбить стандартные средства противовоздушной обороны (ПВО), как и любой дозвуковой реактивный самолет.

Колумнист добавил, что запускать этот тип ракет можно только с самолета Eurofighter Typhoon, а интеграция такого оружия с новым истребителем займет очень много времени.

«Таким образом, может пройти довольно много времени, прежде чем украинцы действительно смогут использовать Storm Shadow», — заключил Пейдж.

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Между тем 12 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США рассматривают решение правительства Британии передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow как суверенный шаг Лондона.

Накануне в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow.

Вице-премьер крымского правительства и постпред республики при администрации президента России Георгий Мурадов указал, что Британия после поставки ВСУ ракет рискует стать опустошенной.

Кроме того, в российском МИДе подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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