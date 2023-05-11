Песков прокомментировал поставки Киеву ракет большой дальности

Россия весьма негативно относится к тому, что Великобритания отправила Украине крылатые ракеты большой дальности, на это последует адекватный ответ от российских военных. Об этом в четверг, 11 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — сказал он.

При этом Песков указал на негативное отношение российской стороны к этим поставкам.

О том, что Лондон предоставил Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, ранее в четверг сообщила телекомпания CNN. Они относятся к классу «воздух – земля», дальность действия этого вооружения составляет более 250 км.

Отмечалось, что поставки осуществлены в преддверии ожидаемого контрнаступления Украины.

До этого, 9 мая, газета Politico сообщила, что США не планируют отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности ATACMS. При этом Вашингтон продолжает поставки комплексов Patriot, боеприпасов и бронетехники Киеву.

18 апреля газета The Guardian сообщила, что Великобритания пообещала выделить Украине вооружение из своих запасов на черный день. Отмечалось, что украинские и европейские политики, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, всё чаще выступают с призывом к Лондону увеличить военную поддержку Киева, в том числе нарастить количество поставляемых танков и истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.