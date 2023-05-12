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В США назвали суверенным решение Лондона передать Киеву ракеты Strom Shadow
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В США назвали суверенным решение Лондона передать Киеву ракеты Strom Shadow

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Фото: commons.wikimedia.org/Corrado Baldassi
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США рассматривают решение правительства Британии передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow как суверенный шаг Лондона, заявил 12 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Каждая страна может принимать эти решения самостоятельно, и ей должно быть позволено самой высказываться по поводу этих решений», — сказал Кирби в ходе брифинга.

При этом он отметил, что позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась и у США нет в планах передавать Киеву подобное оружие.

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Накануне в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow.

Вице-премьер крымского правительства и постпред республики при администрации президента России Георгий Мурадов указал, что Британия после поставки ВСУ ракет рискует стать опустошенной.

Кроме того, в российском МИДе подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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