Великобритания рискует собственной безопасностью, наращивая военную помощь Украине. Об этом 12 мая предупредил вице-премьер крымского правительства и постпред республики при администрации президента РФ Георгий Мурадов.

В беседе с «РИА Новости» он объяснил, что использование снарядов с обедненным ураном грозит сделать непригодной для жизни всю территорию в зоне поражения.

По словам Мурадова, Великобритания изначально не имела отношения к украинскому конфликту, однако сейчас, вопреки здравому смыслу, делает всё, чтобы изменить этот факт. Между тем подобные безрассудные шаги активно поощряются агрессивной политикой коллективного Запада.

«Хочется верить, что еще не все британцы лишились инстинкта самосохранения, которого, судя по всему, их пытаются лишить правящие англичанами иностранцы», — подытожил дипломат.

11 моя глава британского минобороны Бен Уоллес официально подтвердил, что Лондон передаст Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Великобритания получила от Украины заверение, что эти снаряды не будут применяться для поражения целей на территории России.

Ранее, 25 апреля, британский замминистра обороны Джеймс Хиппи сообщил об отправке Британией на Украину тысяч снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он также указал, что вся предоставленная Лондоном военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и британское минобороны не следит за тем, где и как они применяются.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 мая упрекнула Секретариат ООН за готовность проигнорировать возможные последствия такой «помощи». Она добавила, что использование боеприпасов с обедненным ураном грозит серьезными патологиями находящимся в зоне поражения людям и другим живым организмам.

Еще в конце марта российский лидер Владимир Путин предупредил о том, что Москва ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.