В США заявили об отсутствии планов передать Киеву ракеты большей дальности

США не принимали решение приступить к передаче Украине ракет большей дальности, невзирая на решение Британии поставить Киеву ракеты Storm Shadow, заявил 12 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что Вашингтон не планирует передавать Киеву подобные ракеты.

«Наша политика и наши решения в этом вопросе не изменились», — сказал Кирби журналистам.

Накануне в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Storm Shadow — это крылатая ракета воздушного базирования большой дальности. Она несет 450-килограммовую обычную боеголовку на дальность до 560 км.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «Известиями» отметил, что передача этих ракет представляет собой серьезную угрозу.

В свою очередь вице-премьер крымского правительства и постпред республики при администрации президента России Георгий Мурадов указал, что Британия после поставки ВСУ ракет рискует стать опустошенной.

В МИД России предупредили, что передача Лондоном ракет Storm Shadow Киеву может привести к серьезной эскалации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.