Реклама
Прямой эфир
Общество
В Архангельске спасли 100-килограммовую свинью из пожара
Мир
Daily mail сообщила о возмущении Зеленского из-за проведения «Евровидения» в Лондоне
Армия
Военный эксперт назвал подтасованными европейские данные о потерях Украины
Мир
Президент Турции пристыдил лидера оппозиции за слова о вмешательстве РФ в выборы страны
Общество
ФССП не будет взыскивать долги с жителей новых регионов перед банками Украины
Происшествия
На западе Крыма средства ПВО сбили украинский беспилотник
Экономика
Уровень безработицы в России снизился до 3,5%
Мир
В МИДе заявили о неспособности ЕС быть посредником между Сербией и Косово
Авто
Заводы стран ЕАЭС собрали рекордное количество легковых автомобилей
Мир
Путин и президент ЮАР по телефону обсудили вопрос продовольственной безопасности
Мир
Экс-офицер разведки США предрек уничтожение танков Challenger 2 на Украине
Мир
Медведев заявил о развязанной против России гибридной войне
Культура
Путин присвоил звание народного артиста России актеру Игорю Угольникову
Сюжет:

В США заявили об отсутствии планов передать Киеву ракеты большей дальности

Белый дом: США пока не передают ВСУ ракеты большей дальности, несмотря на действия Лондона
0
Фото: REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не принимали решение приступить к передаче Украине ракет большей дальности, невзирая на решение Британии поставить Киеву ракеты Storm Shadow, заявил 12 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что Вашингтон не планирует передавать Киеву подобные ракеты.

«Наша политика и наши решения в этом вопросе не изменились», — сказал Кирби журналистам.

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре
Превентивные атаки помогут отразить возможное контрнаступление ВФУ

Накануне в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Storm Shadow — это крылатая ракета воздушного базирования большой дальности. Она несет 450-килограммовую обычную боеголовку на дальность до 560 км.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «Известиями» отметил, что передача этих ракет представляет собой серьезную угрозу.

В свою очередь вице-премьер крымского правительства и постпред республики при администрации президента России Георгий Мурадов указал, что Британия после поставки ВСУ ракет рискует стать опустошенной.

В МИД России предупредили, что передача Лондоном ракет Storm Shadow Киеву может привести к серьезной эскалации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023