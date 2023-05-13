Эрдоган заявил о готовности покинуть пост президента демократическим путем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, 12 мая, что будет считать легитимными любые результаты выборов, в том числе поддержку большинством лидера оппозиции.

«Мы пришли к власти в Турции демократическим путем. Так же, как мы пришли к власти, если наш народ решит иначе (не выберет Эрдогана. — Ред.), то мы сделаем всё, что необходимо для демократии. Мы будем считать легитимным любой результат, который будет на выборах», — сказал турецкий лидер.

Между тем Эрдоган выразил уверенность, что турецкая общественность поддержит на выборах его и его Партию справедливости и развития.

Как указал 11 мая директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов, США могут повлиять на выборы в Турции. Эрдоган пытался проводить политику, не зависимую от США, и в целом общество внутри страны настроено антиамерикански, несмотря на то, что Турция входит в НАТО.

8 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу поделился мнением, что действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу уже в первом туре выборов с 52–53% голосов. Дипломат признался, что рассчитывает на большинство мест в парламенте для правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti).

Накануне предвыборный митинг Эрдогана собрал около 1,7 млн человек. Мероприятие прошло в Стамбуле. Ранее он заявлял, что уверен в своей победе. Основной соперник действующего турецкого президента, 74-летний Кемаль Кылычдароглу, поддерживаемый оппозицией, пообещал в случае своей победы «принести в страну мир, свободу и демократию».

Всеобщие выборы пройдут в Турции в воскресенье, 14 мая. За высший государственный пост поборются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать минимум 50% голосов плюс один голос. В противном случае предстоит второй тур выборов, который пройдет 28 мая. Победителем будет назван кандидат, набравший большинство голосов.

Также в воскресенье турки выберут 600 депутатов Великого национального собрания (парламента).