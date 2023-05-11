Эксперт указал на возможность США повлиять на выборы в Турции

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов выразил уверенность в том, что США могут повлиять на выборы в Турции.

В беседе с «Абзацем» в четверг, 11 мая, эксперт отметил, что «Эрдоган пытался проводить политику, не зависимую от США, и в целом общество внутри страны настроено антиамерикански». Между тем, напомнил он, Турция входит в НАТО, потому перенимает некоторые западные технологии.

«Он (Эрдоган. — Ред.) очень удобно использует Запад в качестве мальчика для битья, все провалы во внешней и внутренней политике списывают на западное влияние. Надо сказать, чаще всего он это делает не без повода», — заявил Тарасов.

Он назвал развернутую в западных СМИ травлю Эрдогана беспрецедентным случаем.

По словам Тарасова, у США всегда были способы тихо и незаметно влиять на происходящее в Турции, однако сейчас всё происходит открыто. Это говорит о том, что Эрдоган подчистил все уровни власти от американского влияния.

Тарасов подчеркнул, что борьба для Эрдогана «будет очень непростой» из-за факторов землетрясения и проблем с экономикой, однако именно при нем «Турция вышла в высшую лигу на мировой арене».

10 мая глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США пытаются вмешиваться в ход предстоящих президентских выборов. По его словам, в последние недели западная пресса обсуждает, как турецкому народу и всему миру «будет хорошо» без президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

По мнению Сойлу, Запад проник в политическую систему Турции после 1960 года, однако действующий глава государства Реджеп Эрдоган смог от этого избавиться, пишет «Федеральное агентство новостей». По его словам, США хотели бы контролировать абсолютно все выборы, пишет сайт kp.ru.

Как отметил Сойлу, ЕС утверждает, что геополитические предпочтения Анкары не соответствуют его интересам, пишет RT. Однако на деле это означает, что Турция не приняла американский мандат, добавил он.

В апреле Сойлу на встрече с турецкой молодежью заявлял, что США ненавидят весь мир, а само государство продолжает терять репутацию. Европа же, отметил он, является их марионеткой, пишет Life.ru.

8 мая глава МВД заявил, что Турция перестала обращать внимание на заявления президента США, пишет НСН.

В апреле доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ, политолог Икбаль Дюрре также заявлял телеканалу «Звезда» о том, что Запад вмешивается в выборы президента Турции. По его словам, это ярко показал инцидент с американским послом Джеффри Флейком, который сначала отказал партии Эрдогана прийти на традиционный ужин, связанный с Рамаданом, но уже на следующий день пришел на встречу с единым оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу.

7 мая предвыборный митинг Эрдогана собрал около 1,7 млн человек. Мероприятие прошло в Стамбуле. Ранее он заявлял, что уверен в своей победе. Основной соперник действующего турецкого президента 74-летний Кемаль Кылычдароглу, поддерживаемый оппозицией, пообещал в случае своей победы «принести в страну мир, свободу и демократию», отмечает сайт aif.ru.

Первый тур президентских выборов в Турции пройдет 14 мая. Если ни один из кандидатов не наберет необходимое количество голосов, 28 мая пройдет второй тур, отмечает телеканал «360». Параллельно с президентскими проходят парламентские выборы.