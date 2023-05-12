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Российская теннисистка Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме

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Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Первая ракетка России Дарья Касаткина 12 мая пробилась в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает €3,5 млн.

Во втором раунде Касаткина обыграла итальянку Лизу Пигато, занимающую 483-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.

В следующем раунде Касаткина встретится с австрийкой Юлией Грабер.

Касаткина не совершила ни одной подачи навылет, сделала три ошибки на подаче и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов, пишет «Газета.Ru».

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Ранее в этот же день российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме.

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