Российская теннисистка Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме
Первая ракетка России Дарья Касаткина 12 мая пробилась в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает €3,5 млн.
Во втором раунде Касаткина обыграла итальянку Лизу Пигато, занимающую 483-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Матч завершился со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.
В следующем раунде Касаткина встретится с австрийкой Юлией Грабер.
Касаткина не совершила ни одной подачи навылет, сделала три ошибки на подаче и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов, пишет «Газета.Ru».
Ранее в этот же день российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме.