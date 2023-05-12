Теннисист Хачанов проиграл во втором раунде «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет более €7,7 млн.

Хачанов 12 мая уступил французу Грегуару Барреру со счетом 6:4, 4:6, 6:7 (4:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут.

Как пишет газета «Спорт-Экспресс», у Хачанова было семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Хачанову 26 лет, он занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович. На втором месте испанец Карлос Алькарас, а на третьем — россиянин Даниил Медведев, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 6 мая, Хачанов и Андрей Рублев победили в финале теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде.