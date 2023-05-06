Теннисисты Хачанов и Рублев выиграли парный турнир «Мастерса» в Мадриде
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев 6 мая победили в финале теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
В финале российские теннисисты обыграли со счетом 6:3, 3:6, 10:3 индийца Рохана Бопанну и австралийца Мэттью Эбдена. Матч продолжался 1 час 9 минут.
Отмечается, что призовой фонд турнира превышает €7,7 млн.
Для Хачанова и Рублева это первая победа на турнирах серии «Мастерс» в парном разряде, пишет газета «Спорт-Экспресс».
Ранее, 3 мая, Хачанов в одиночном разряде проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Мадриде.
В апреле Рублев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.