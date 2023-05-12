Компания Adidas собирается распродать кроссовки, созданные совместно с Канье Уэстом

Adidas распродаст остатки разработанной совместно с Канье Уэстом коллекции обуви под брендом Yeezy. Вырученные средства компания направит на благотворительность, об этом сообщил генеральный директор немецкого спортивного бренда Бьерн Гульден. По оценкам компании, на складах остаются запасы кроссовок на $500 млн, передает телеканал «Известия». Рэпер занимался дизайном обуви и одежды для Adidas с 2015 года. Контракт Уэста с компанией должен был завершиться лишь в 2026 году. Однако в октябре 2022 года Adidas прекратил сотрудничество с рэпером. Причиной расторжения договора стали антисемитские высказывания. Уэст заявлял, что симпатизирует Адольфу Гитлеру.

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