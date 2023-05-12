Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
В ГД заявили о необходимости единой методики кадастровой оценки недвижимости
Мир
В окрестностях Иерусалима прозвучала воздушная тревога
Политика
В МГУ заявили о желании США открыть в Грузии второй фронт против России
Происшествия
Пожар в подмосковном Дзержинском локализован на площади 2,5 тыс. кв. м
Политика
В правительстве не поддержали освобождение неслуживших от частичной мобилизации
Происшествия
В Приморье пропал пилот вертолета Ми-2 после жесткой посадки
Происшествия
Бывший первый замминистра обороны Колмаков сообщил о похищении жены
Мир
МИД РФ допустил применение асимметричных мер в ответ на действия Польши
Происшествия
Пожар на складе в подмосковном Дзержинском перекинулся на соседнее здание
Мир
В Крыму предостерегли Великобританию от втягивания в украинский конфликт
Спорт
Исполком FIG оставил в силе отстранение российских гимнастов
Происшествия
Экс-футболист «Спартака» Каракин умер после аварии на уличных гонках
Пресс-релизы
Российское общество «Знание» наградит лучших лекторов страны

В правительстве не поддержали освобождение неслуживших от частичной мобилизации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала предложение освободить от частичной мобилизации неслуживших граждан. Об этом 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва комиссии.

Автором инициативы стал депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев. Законопроект, внесенный депутатом на рассмотрение Госдумы, предлагал поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

В своем отзыве на инициативу комиссия кабмина указала, что защита Отечества является долгом и обязанностью граждан РФ в соответствии с Конституцией.

«В случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — отмечается в отзыве комиссии.

В кабмине добавили, что законопроект нуждается в доработке, так как в пояснительной записке к нему нет данных анализа правоприменительной практики, которая позволит определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы, а также не позволяет понять, как инициатива может сказаться на развертывании военных сил «в условиях общей или частичной мобилизации».

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре
Превентивные атаки помогут отразить возможное контрнаступление ВФУ

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября и завершена в конце октября. Всего за этот период было призвано 300 тыс. человек.

В декабре президент России Владимир Путин указывал на отсутствие факторов для возобновления частичной мобилизации. Тогда же глава государства заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения спецоперации и сказал, что разговоры о «дополнительной» частичной мобилизации в стране бессмысленны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023