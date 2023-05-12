В правительстве не поддержали освобождение неслуживших от частичной мобилизации

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала предложение освободить от частичной мобилизации неслуживших граждан. Об этом 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва комиссии.

Автором инициативы стал депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев. Законопроект, внесенный депутатом на рассмотрение Госдумы, предлагал поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

В своем отзыве на инициативу комиссия кабмина указала, что защита Отечества является долгом и обязанностью граждан РФ в соответствии с Конституцией.

«В случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — отмечается в отзыве комиссии.

В кабмине добавили, что законопроект нуждается в доработке, так как в пояснительной записке к нему нет данных анализа правоприменительной практики, которая позволит определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы, а также не позволяет понять, как инициатива может сказаться на развертывании военных сил «в условиях общей или частичной мобилизации».

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября и завершена в конце октября. Всего за этот период было призвано 300 тыс. человек.

В декабре президент России Владимир Путин указывал на отсутствие факторов для возобновления частичной мобилизации. Тогда же глава государства заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения спецоперации и сказал, что разговоры о «дополнительной» частичной мобилизации в стране бессмысленны.