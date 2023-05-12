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Банк России спрогнозировал рост ВВП во втором квартале 2023 года на 4,2%

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По прогнозу Банка России, к 2025 году темп прироста ВВП составит около 1,5–2,5%. Об этом стало известно в четверг, 11 мая, из доклада о денежно-кредитной политике регулятора.

В документе указано, что с января по март 2023 года ВВП снизился на 2,3%. Однако во втором квартале ожидают прирост на целых 4,2%. Такой оптимизм объяснили высоким уровнем потребительской и инвестиционной активности в первом квартале.

Исходя из динамики, есть предположения, что в 2024 году экономика будет и дальше восстанавливаться. Такими темпами она сможет постепенно вернуться к показателям четвертого квартала 2021 года. После этого должен последовать более спокойный период без взлетов и обвалов.

Основной движущей силой экономики России на сегодня ЦБ считает растущий внутренний спрос, который поддерживает инвестиционную активность.

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11 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает достаточным запасом прочности, несмотря на дефицит государственного бюджета.

До этого, 7 мая, стало известно, что экономика РФ впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире, по данным Всемирного банка и национальных статистических служб.

4 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил, что прогноз по росту ВВП России в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше.

В этот же день глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в стране лучше, чем в ряде других государств, — 14,9%. Для сравнения он напомнил, что в США госдолг составляет 121,7%, в еврозоне — 90,9%, в Германии — 66,5%, во Франции — 111,1%.

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