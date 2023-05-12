Банк России спрогнозировал рост ВВП во втором квартале 2023 года на 4,2%

По прогнозу Банка России, к 2025 году темп прироста ВВП составит около 1,5–2,5%. Об этом стало известно в четверг, 11 мая, из доклада о денежно-кредитной политике регулятора.

В документе указано, что с января по март 2023 года ВВП снизился на 2,3%. Однако во втором квартале ожидают прирост на целых 4,2%. Такой оптимизм объяснили высоким уровнем потребительской и инвестиционной активности в первом квартале.

Исходя из динамики, есть предположения, что в 2024 году экономика будет и дальше восстанавливаться. Такими темпами она сможет постепенно вернуться к показателям четвертого квартала 2021 года. После этого должен последовать более спокойный период без взлетов и обвалов.

Основной движущей силой экономики России на сегодня ЦБ считает растущий внутренний спрос, который поддерживает инвестиционную активность.

11 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает достаточным запасом прочности, несмотря на дефицит государственного бюджета.

До этого, 7 мая, стало известно, что экономика РФ впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире, по данным Всемирного банка и национальных статистических служб.

4 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил, что прогноз по росту ВВП России в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше.

В этот же день глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в стране лучше, чем в ряде других государств, — 14,9%. Для сравнения он напомнил, что в США госдолг составляет 121,7%, в еврозоне — 90,9%, в Германии — 66,5%, во Франции — 111,1%.