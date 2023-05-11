Песков заявил о достаточном запасе прочности российской экономики

Российская экономика обладает достаточным запасом прочности, у нас хорошие макроэкономические показатели. Об этом в четверг, 11 мая, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, скажется ли дефицит бюджета РФ на выполнении социальных обязательств.

«У нас на самом деле достаточно хорошие макроэкономические показатели, об этом неоднократно говорил и тот же Минфин, и президент [России Владимир Путин] на экономических совещаниях. Поэтому в данном случае ситуация абсолютно контролируемая, и есть необходимый запас прочности по разным параметрам», — сказал Песков.

Ранее в этом месяце Минфин обнародовал дефицит федерального бюджета РФ. По данным министерства, в январе-апреле этого года он был исполнен с дефицитом в 3,424 трлн рублей. В ведомстве указали, что расходы за этот период выросли на 26% — до 11,206 трлн рублей.