Эксперт оценил показатели дефицита бюджета РФ

Итоговые годовые показатели дефицита бюджета не будут значительно отклоняться от текущего плана, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Об этом он рассказал «Известиям» 7 апреля.

Ранее в этот день Минфин России сообщил, что динамика поступления ненефтегазовых доходов и финансирования расходов свидетельствует о нормализации исполнения федерального бюджета в I квартале 2023 года и соответствует параметрам закона о бюджете. По предварительной оценке ведомства, бюджет РФ в январе – марте был исполнен с дефицитом в 2,4 трлн.

Микаелян обратил внимание на то, что по сравнению с предварительными показателями за февраль дефицит к концу марта сократился. В целом по году правительство прогнозировало дефицит в размере около 2,9 трлн рублей.

«Надо понимать, что экономика прошла тяжелый квартал, на который пришлось вступление в силу эмбарго на экспорт нефтепродуктов. Сейчас ситуация с сырьевым экспортом может улучшиться в связи с ростом цен на российские энергоносители, чему способствовали последние решения ОПЕК+. Увеличение нефтегазовых поступлений позитивно скажется на доходной части российского бюджета. Я ожидаю, что итоговые годовые показатели дефицита не будут значительно отклоняться от текущего плана», — заключил эксперт.

2 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что российский бюджет в конце марта пополнился доходами в размере 2,5 трлн рублей. Он также выразил уверенность, что все обязательства правительством будут выполнены.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП.