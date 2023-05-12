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Командир «Ахмата» оценил возможности ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов: Киев не сделает ничего сверхъестественного имеющимися силами
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут предпринять серьезных шагов имеющимися у них силами, заявил 12 мая помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Ничего сверхъестественного не сможет сделать противник теми силами и средствами, которые у него накоплены на данный момент», — приводит его слова «РИА Новости».

Алаудинов считает, что это никак не поменяет ни историю, ни ход конфликта, ни его итог.

Командир «Ахмата» отметил, что украинские боевики активизировались на артемовском направлении, однако встретили там достойный отпор. Он подчеркнул, что Россия — слишком мощная держава, чтобы ее могли поколебать какие-то силы именно в таком формате.

Черта города: ВФУ пытались деблокировать Артемовск
Так называемая украинская Гвардия наступления понесла в контратаках большие потери

Днем ранее в Минобороны РФ отметили, что штурмовые отряды Вооруженных сил России продолжают операцию по освобождению западной части Артемовска (украинское название — Бахмут).

Военный эксперт Василий Дандыкин также в этот день заявил «Известиям», что ВСУ несут колоссальные потери в Артемовске, у них снижается эффективность боевых действий и боевой потенциал. При этом Украина при наступлении понесет потери в разы больше, нежели в обороне, добавил он.

Как отметил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, поражение в возможном контрнаступлении ВСУ в Запорожской области плохо закончится для украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, итоги контрнаступления повлияют на судьбу Зеленского, «крайне велики ставки».

Накануне американские СМИ признали, что российские крылатые ракеты Х-22, которыми был нанесен удар по Киеву, неуязвимы для украинской противовоздушной обороны. Авторы статьи считают, что эти крылатые ракеты играют ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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