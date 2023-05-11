Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении республики
Общество
Церемония прощания с соратником Прилепина Шубиным началась в Нижнем Новгороде
Мир
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в гибели военнослужащего
Происшествия
Со счетов Wildberries похитили 654 млн рублей
Общество
ФСБ сообщила о попытке вербовки замминистра МЧС ДНР со стороны СБУ
Мир
На границе США и Мексики произошла перестрелка между военными и членами картеля
Мир
МО Армении сообщило об обстреле на границе со стороны Азербайджана
Мир
Антимонопольный регулятор Италии начал расследование в отношении Apple
Экономика
Fortum оценил убыток от российского сегмента бизнеса в €2 млрд
Экономика
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 83 рублей
Мир
В ходе протестов в Пакистане погибло не менее восьми человек
Общество
СК РФ установил факты вербовки в ВСУ наемников более чем из 70 стран
Общество
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление данных
Сюжет:

В Запорожской области предупредили Киев о последствиях контрнаступления

Рогов заявил, что поражение в контрнаступлении ВСУ плохо закончится для Зеленского
0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поражение в возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области плохо закончится для украинского лидера Владимира Зеленского, заявил 11 мая глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, итоги контрнаступления повлияют на судьбу Зеленского, «крайне велики ставки».

«Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского. Запад обвинит во всем его и выбросит за ненадобностью», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
В Германии на американской базе Рамштайн прошло 11-е заседание контактной группы по Украине

Днем ранее он предупредил, что заявления украинской госкомпании «Энергоатом» об увеличении числа российских сил и военной техники около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нужны для обоснования попытки возможного захвата предприятия ВСУ.

Рогов предположил, что при определенном стечении обстоятельств украинские боевики попытаются форсировать Днепр, создать плацдарм и захватить ЗАЭС.

10 мая экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что при контрнаступлении ВСУ потеряют сотни тысяч военных. По его мнению, контрнаступление не станет успешным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023