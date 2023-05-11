В Запорожской области предупредили Киев о последствиях контрнаступления

Поражение в возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области плохо закончится для украинского лидера Владимира Зеленского, заявил 11 мая глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, итоги контрнаступления повлияют на судьбу Зеленского, «крайне велики ставки».

«Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского. Запад обвинит во всем его и выбросит за ненадобностью», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Днем ранее он предупредил, что заявления украинской госкомпании «Энергоатом» об увеличении числа российских сил и военной техники около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нужны для обоснования попытки возможного захвата предприятия ВСУ.

Рогов предположил, что при определенном стечении обстоятельств украинские боевики попытаются форсировать Днепр, создать плацдарм и захватить ЗАЭС.

10 мая экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что при контрнаступлении ВСУ потеряют сотни тысяч военных. По его мнению, контрнаступление не станет успешным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.