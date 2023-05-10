Рогов сообщил о подготовке Киевом оправданий для возможного захвата ЗАЭС

Заявления украинской госкомпании «Энергоатом» об увеличении числа российских сил и военной техники около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нужны для обоснования попытки возможного захвата предприятия украинской стороной. Такое мнение высказал 10 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

Так он прокомментировал сообщение «Энергоатома» о том, что ситуация на электростанции ухудшается из-за размещения там дополнительных сил РФ.

«Готовя провокацию, они на будущее оправдываются, что во всем виновата Россия. До этого звучала информация о взрывчатке на крыше четвертого корпуса, что не соответствует действительности», — приводит слова Рогова агентство.

Он также предположил, что при определенном стечении обстоятельств Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются форсировать Днепр, создать плацдарм и захватить ЗАЭС.

Рогов также отметил, что Киев оправдывает свои действия не столько для себя, сколько для западных политиков, которым нужно объяснять избирателям, что происходит.

«Поэтому картинка с рассказом, что во всем виноваты русские, попадает в эту парадигму», — пояснил председатель движения «Мы вместе с Россией».

О намерении ВСУ захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении Рогов сообщал ранее, 7 мая. По его словам, в разработке тактики контрнаступления украинских войск участвуют американские и британские кураторы.

В тот же день глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность всё более непредсказуемой и «потенциально опасной» ситуацией на ЗАЭС. В отчете организации подчеркивалось, что на месте продолжают регулярно фиксировать обстрелы.

До этого, 5 мая, в Совете Федерации заявили, что обстрелы Каховской гидроэлектростанции и Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины могут привести к ядерной катастрофе.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.