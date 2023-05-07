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Стали известны планы ВСУ захватить ЗАЭС во время контрнаступления

Рогов сообщил о планах ВСУ попытаться захватить Запорожскую АЭС во время контрнаступления
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Фото: ТАСС/ Эрик Романенко
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Украинские войска при контрнаступлении намерены захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), сообщил 7 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата ЗАЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу. Они этого даже не скрывают», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, американские и британские кураторы разрабатывали стратегию и тактику контрнаступления ВСУ.

Ядро проблемы: как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси объявил о разработке нового подхода к безопасности станции

7 мая глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность всё более непредсказуемой и «потенциально опасной» ситуацией на ЗАЭС. В отчете организации подчеркивалось, что на месте продолжают регулярно фиксировать обстрелы.

5 мая в Совете Федерации заявили, что обстрелы Каховской гидроэлектростанции и Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины могут привести к ядерной катастрофе. По словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, режим украинского президента Владимира Зеленского несет всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской атомной электростанции.

В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контроперация украинской армии может начаться в ближайшие дни.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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