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В МИД Молдавии указали на необходимость укрепления обороноспособности

МИД Молдавии: необходимо укреплять обороноспособность за счет партнерства с НАТО
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Молдавия планирует укреплять свою обороноспособность за счет партнерских отношений со странами НАТО. Об этом в четверг, 11 мая, заявил глава МИД республики Нику Попеску в эфире телеканала TV8.

«Этого пункта в нашей конституции (о нейтралитете. — Ред.) на сегодня недостаточно, Молдавии нужно как можно скорее укреплять оборонные способности, в том числе через партнерство со странами, которые поддерживают демократию, свободу и нашу евроинтеграцию, в том числе с США, с НАТО, Румыния — партнер первостепенной важности. Мы работаем по всем этим направлениям», — сообщил Попеску

Он добавил, что сейчас молдавские власти сосредоточены на практическом обеспечении безопасности страны.

До этого президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от собственного нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс, не уточняя в какой именно.

По конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуальных партнерских отношений.

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Ранее, 4 мая, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «Известиям» рассказал об опасном сближении Молдавии с НАТО. Он заметил, что у подавляющего большинства руководства этой страны имеются румынские паспорта.

До этого, 12 апреля, депутат молдавского парламента от Партии социалистов Владимир Односталко в интервью «Известиям» сообщил, что присоединение к любого рода военно-политическим объединениям «не приносит добра», а потому Молдавии не следует вступать в НАТО.

В январе этого года президент Молдавии Майя Санду в интервью газете Politico допустила возможность отказа Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО. Между тем, согласно проведенному в ноябре прошлого года опросу, более половины жителей Молдавии (54,5%) не поддерживают вступление республики в НАТО. Членство в альянсе поддержали бы только 22,4% местных жителей.

В июне 2022 года экс-президент Молдавии Игорь Додон также заявил, что готовится военное и политическое присоединение республики к Румынии и Североатлантическому альянсу. По словам бывшего главы государства, Санду и «ее внешние хозяева» идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации.

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