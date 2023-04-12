Молдавский депутат выступил против вступления страны в НАТО

Международная практика доказывает, что присоединение к любого рода военно-политическим объединениям «не приносит добра», а потому Молдавии не следует вступать в НАТО, заявил в разговоре с «Известиями» депутат молдавского парламента от Партии социалистов Владимир Односталко.

«Мы многонациональная страна, у нас живут гагаузы, русские, украинцы, поляки и представители других национальностей. Мы всегда выступали за мир, нам не нужно лезть ни в какие военно-политические блоки, союзы, соединения, независимо от того, какие страны их организуют», — сказал Односталко.

Президент Молдавии Майя Санду накануне заявила, что молдаване «должны хотеть» вступления страны в НАТО, поскольку дальнейшее сближение Кишинева и альянса требует изменения Конституции Республики Молдова в части ее нейтрального статуса.

«Но сегодня, если мы посмотрим на опросы, то увидим, что серьезной поддержки в пользу отмены нейтралитета нет», — признала Санду.

В февральском соцопросе 62% граждан Молдавии высказались против присоединения к Североатлантическому альянсу, за — 24%.

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