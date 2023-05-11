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В Европарламенте обсудят закон об искусственном интеллекте

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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Депутаты профильных комитетов Европарламента (ЕП) согласовали начало консультаций по закону об искусственном интеллекте (ИИ), говорится в заявлении ЕП, опубликованном 11 мая.

В документе отмечается, что если законодательные нормы будут утверждены, то в ЕС появятся первые в мире правила для искусственного интеллекта.

Комитеты по внутреннему рынку и гражданским свободам ЕП уже утвердили мандат на переговоры по согласованию правил для систем ИИ, который должен быть формально подтвержден на пленарной сессии парламента в июне. Затем начнут дебаты с Советом Евросоюза по финальному тексту закона.

Отмечается, что к первой версии законопроекта, предложенной ЕК еще два года назад, было внесено более 3 тыс. поправок. Основной упор сделан на то, что ИИ останется под контролем человека, а также прописаны требования о надежности, прозрачности и отслеживаемости таких систем.

Также предлагается запрещать системы ИИ, представляющие риски для безопасности людей. В частности, речь идет об использовании техники манипуляции или эксплуатации уязвимостей. Кроме того, парламентарии предлагают запретить системы удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах и ограничить сбор биометрии в соцсетях.

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В апреле генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с «Известиями» отметил, что нейросети могут стать опасными для человечества, на данный момент никто по-настоящему не знает, на что они способны.

В свою очередь, в конце марта американский банк Goldman Sachs выпустил отчет, согласно которому около 300 млн человек по всему миру могут остаться без работы из-за внедрения технологий искусственного интеллекта.

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