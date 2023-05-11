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Пентагон заявил о неспособности обеспечить ВС США стабильной зарплатой при дефолте

В Пентагоне заявили, что не смогли бы обеспечить ВС США стабильную зарплату при дефолте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Aлексей Агарышев
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Пентагон в случае дефолта не сможет стабильно выплачивать довольствие Вооруженным силам (ВС) США. Об этом 11 мая на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената американского конгресса заявил министр обороны страны Ллойд Остин.

По его словам, дефолт повлиял бы на репутацию страны по всему миру. Он подчеркнул, что в реальности это будет означать, что США в некоторых случаях не сможет платить военным стабильно.

«И эта стабильность очень и очень важна для нас, но это сильно ударит по карману наших военных и граждан», — сказал Остин.

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Ранее в этот день экс-президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы избирателей в программе Town Hall на телеканале CNN, заявил, что представители Республиканской партии должны допустить дефолт по госдолгу США, если не добьются от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов. Трамп считает, что дефолта не случится, поскольку демократы сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.

Глава государства Джо Байден 11 мая также предрек проблемы всему миру в случае дефолта в США. Он также отметил, что риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами.

При этом кандидат экономических наук Владимир Григорьев подчеркнул, что вероятность дефолта в Соединенных Штатах Америки очень невысока, однако он считает, что республиканцы могут пойти на это для ослабления демократов. Он допустил ситуацию, при которой республиканцы откажутся от обычной модели поведения и не станут поднимать планку госдолга, чтобы ослабить президента страны и ослабить позиции демократов.

Ранее в том же месяце Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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