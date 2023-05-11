Эрдоган заявил о сожалении в связи с выходом Индже из президентской гонки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что опечален решением своего соперника, лидера партии Memleke Мухаррема Индже выйти из президентской гонки. С таким заявлением турецкий лидер выступил на митинге в Анкаре.

По словам Эрдогана, он не понимает, что послужило причиной решения Индже.

«Невозможно понять, почему он это сделал. Что случилось, что он снял свою кандидатуру? Честно говоря, я опечален», — отметил Эрдоган.

Ранее в этот день кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. Индже также обратился к избирателям с просьбой проголосовать за его партию. Он подчеркнул, что она «должна быть в турецком парламенте».

До этого, 8 мая, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу поделился мнением, что действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу уже в первом туре выборов с 52–53% голосов. Дипломат признался, что рассчитывает на большинство мест в парламенте для правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti).

Днем ранее Эрдоган провел в Стамбуле митинг, который собрал около 1,7 млн человек. В ходе мероприятия политик озвучил главные тезисы своей предвыборной кампании.

Всеобщие выборы пройдут в Турции в воскресенье, 14 мая. За высший государственный пост поборются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать минимум 50% голосов плюс один голос. В противном случае предстоит второй тур выборов, который пройдет 28 мая. Победителем будет назван кандидат, набравший большинство голосов.

Также в воскресенье турки выберут 600 депутатов великого национального собрания (парламента).