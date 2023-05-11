В Минфине назвали условия для проведения большой приватизации в РФ

Большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок. Об этом 11 мая заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 года. Это будут залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но никто этого не хочет, естественно», — отметил Моисеев, выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Замминистра финансов напомнил, что по вопросу целесообразности возобновления большой приватизации в России уже была написана программная статья председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. Как добавил Моисеев, для осуществления приватизации нужно сначала сформировать рынок, чтобы появились активные российские розничные инвесторы.

Ранее, 11 апреля, на сайте РБК была опубликована колонка главы ВТБ, который предложил возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов. Костин назвал три приоритета в развитии страны: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, а также укрепление обороноспособности за счет развития сферы военно-промышленного комплекса и успешной интеграции новых регионов.

В тот же день в беседе с «Известиями» доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков заявил, что предложение по перезапуску в России приватизации в настоящее время правильное. Эксперт предположил, что в перспективе может получиться так, что экономической свободы будет больше, чем было во все предыдущие периоды.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Костина, отметил, что в Кремле эта идея не обсуждается.