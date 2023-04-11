Экономист назвал правильной инициативу по возобновлению приватизации

Предложение по перезапуску в России приватизации в настоящее время правильное, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» 11 апреля.

«С начала 2022 года почему-то считалось, что российская экономика становится более закрытой, менее рыночной, более управляемой государством. И вот такие инициативы по дальнейшей приватизации как раз развеивают этот миф, что наша экономика закрывается. Приватизация — противоположный процесс, это, наоборот, больше рынка, больше экономической свободы в стране», — объяснил экономист.

Эксперт предположил, что в перспективе может получиться так, что экономической свободы будет больше, чем было во все предыдущие периоды.

«Поэтому инициатива мне кажется правильной. То есть это дает правильный настрой участникам экономической деятельности, оптимистичный настрой, потому что они понимают, что <…> ситуация развивается, у нас и международные отношения развиваются, и конкуренция внутри страны, всё нормально и, может быть, даже лучше, чем раньше», — сказал он.

Кроме того, в условиях сложности с привлечением внешних ресурсов России нужно находить новые источники финансирования для развития, и как раз приватизация — это возможность быстро получить необходимые деньги в бюджет, объяснил экономист.

«И оптимизм у бизнеса в этом плане должен повыситься, если такие инициативы озвучиваются топ-менеджером ведущего банка. Если это будет еще и реализовываться, то, наверное, это будет правильно для российской экономики», — заключил Чирков.

Ранее в этот день на сайте издания РБК была опубликована колонка главы ВТБ Андрея Костина, который предложил возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов. Он назвал три приоритета в развитии страны: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, а также укрепление обороноспособности за счет развития сферы военно-промышленного комплекса и успешной интеграции новых регионов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Костина, отметил, что в Кремле эта идея не обсуждается.