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Глава ВТБ предложил перезапустить процесс приватизации в России

Глава ВТБ Костин призвал возобновить приватизацию в России для финансирования проектов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава ВТБ Андрей Костин призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов. Об этом он написал в колонке для РБК, опубликованной 11 апреля.

Костин назвал три приоритета в развитии страны: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, а также укрепление обороноспособности за счет развития сферы военно-промышленного комплекса (ВПК) и успешная интеграция новых регионов.

По его словам, для реализации этих задач необходимо перезапустить приватизацию, более активно расходовать финансовые резервы и госдолг, а также перераспределить средства бюджета страны.

Костин считает, что возобновление приватизации не только позволит пополнить бюджет, но и даст импульс в сферах, где важна инициативность и способность принимать быстрые и нестандартные решения. Обеспечить их способна частная инициатива, отметил он.

Также глава ВТБ заявил, что альтернативным источником финансирования могло бы стать повышение уровня госдолга. Разница между текущим уровнем госдолга (около 17% ВВП) и считающимся «проблемным» порогом (выше 60%) создает запас прочности. Без угрозы для финансовой стабильности экономика таким образом может дополнительно получить порядка 70 трлн рублей. Костин подчеркнул, что эти средства можно привлечь и с помощью задействования банков-лидеров в размещении облигаций федерального займа.

Помимо этого, еще одним источником денег могут выступить ликвидные средства Фонда национального благосостояния, из которого уже финансируются приоритетные инвестиционные проекты.

Предвосхищая опасения насчет инфляционных рисков, которые несет наращивание денежной массы, Кости заверил, что активные инвестиции в развитие помогли замедлить рост цен.

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Ранее, 3 апреля, министр финансов РФ Антон Силуанов завил, что все запланированные в России на 2023 год решения будут обеспечены финансами независимо от разницы доходов и расходов бюджета. По его словам, ситуация с балансом бюджета в стране нормализуется в течение года.

За день до этого Силуанов сообщил, что российский бюджет пополнился доходами в размере 2,5 трлн рублей. Он пояснил при этом, что нефтегазовые доходы федерального бюджета России отстают от плана из-за ценовой конъюнктуры, однако выразил уверенность, что все обязательства правительством будут выполнены, в чем у него нет никаких сомнений.

1 марта сообщалось, что федеральный бюджет к последним числам февраля 2023 года был исполнен с дефицитом почти в 4 трлн рублей. При этом объем доходов составил 1,4 трлн, расходов — 5,4 трлн.

В то же время Минфин прогнозирует по итогам года недостачу в размере 2,9 трлн, или 2% ВВП. Таким образом, дефицит на конец месяца превышает годовой план на 1,1 трлн. Рост дефицита в начале года связан прежде всего с просадкой нефтегазовых доходов из-за низкой средней цены Urals.

В ноябре 2022 года Госдума утвердила федеральный бюджет России на 2023–2025 годы, который предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2 до 0,7% ВВП.

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