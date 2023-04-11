В Кремле пока не обсуждают идеи о новой приватизации

Предложенную главой ВТБ Андреем Костиным идею о возобновлении приватизационной программы в России в Кремле пока не обсуждают. Об этом заявил 11 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не обсуждается, но все экономисты, эксперты и авторитетные участники жизни страны и банковского сектора, естественно, обсуждают темы об ускорении экономического развития страны в условиях, в которых мы находимся», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

При этом Песков указал, что точка зрения, которая была представлена Костиным, весьма интересна.

«Он возглавляет второй по величине банк в РФ и наработал огромный авторитет в банковском секторе и как экономист тоже», — добавил пресс-секретарь.

Ранее, 11 апреля, глава ВТБ Андрей Костин призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов. В колонке для РБК банкир назвал три приоритета в развитии страны: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, а также укрепление обороноспособности за счет развития сферы военно-промышленного комплекса (ВПК) и успешной интеграции новых регионов.

Костин считает, что возобновление приватизации не только позволит пополнить бюджет, но и даст импульс в сферах, где важны инициативность и способность принимать быстрые и нестандартные решения.

До этого, 3 апреля, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что все запланированные в России на 2023 год решения будут обеспечены финансами независимо от разницы доходов и расходов бюджета. По его словам, ситуация с балансом бюджета в стране нормализуется в течение года.

За день до этого Силуанов сообщил, что российский бюджет пополнился доходами в размере 2,5 трлн рублей. Он пояснил при этом, что нефтегазовые доходы федерального бюджета России отстают от плана из-за ценовой конъюнктуры, однако выразил уверенность, что все обязательства правительством будут выполнены, в чем у него нет никаких сомнений.

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