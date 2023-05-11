Отдых в Турции – 2023: как добраться и как выбрать курорт

Уже много лет одним из любимых заграничных курортов для россиян остается Турция. Из года в год в эту страну из России летят тысячи туристов. Отношения между странами выдержали испытание пандемией коронавируса и не испортились под влиянием внешнеполитической турбулентности. Как планировать поездку в Турцию в 2023 году, как выбрать авиакомпанию и отель, читайте в материале «Известий».

Как выбрать курорт в Турции — какой город лучше

Берега Турции омываются четырьмя морями, и очень многие города имеют статус курортных. Туристические локации предлагают россиянам большой выбор возможностей. Комфортный отдых с детьми, путешествия по достопримечательным местам, экзотика — в Турции можно найти отель и составить программу отдыха на любой вкус.

Большинство туристов предпочитает отдыхать на побережье Средиземного моря — это курорты Антальи, Алании, Белека, Кемера и Сиде.

Анталья — город для активного и всестороннего отдыха. Гости курорта могут посетить ночные клубы, бары, аквапарки, океанариумы, зоопарк, археологический музей, выставки и фестивали. Также в городе есть десятки пляжей, большинство из которых бесплатные.

Белек больше подходит для отдыха с детьми. В городе много отелей с уровнем четыре или пять звезд, которые предоставляют всестороннее обслуживание. А пляжи с удобным заходом в море и золотистым песком делают отдых практически идеальным. Привлекают туристов со всего мира и гольф-площадки города.

Кемер отличается близостью гор и сосновых лесов. В этом городе насыщенная ночная жизнь, много клубов и баров, а отели считаются сравнительно недорогими. Для более спокойного отдыха подходят многочисленные поселки, расположенные вблизи города, — Чамьюва, Текирова, Кириш, Бельдиби.

В Сиде туристы могут встретить самые разные пляжи — частные и муниципальные, галечные и песчаные. Варьируется от трех до пяти звезд и категория отелей, в пятизвездочных часто организованы собственные аквапарки и насыщенная анимационная программа. В расположенных вблизи города поселках можно найти развлекательные заведения на любой вкус. Любители экскурсий смогут посетить историческую часть города в виде развалин древних построек.

Города-курорты на берегу Эгейского моря чаще предпочитают гости из Европы, тем не менее некоторые россияне также рассматривают для себя путешествия в популярный Мармарис, Бодрум, Фетхие, Даламан, Кушадасы.

Мармарис — еще более богатый на ночную жизнь город, чем Кемер. Город на побережье Эгейского моря называют турецкой Ибицей, а центром притяжения туристов является знаменитая Бар-стрит. Также популярным направлением отдыха у гостей города остается дайвинг и экскурсии на греческий остров Родос.

Фетхие приглашает туристов преимущественно на экскурсионный отдых. Главной достопримечательностью являются развалины древнего ликийского города и античный амфитеатр. Жемчужиной города является бухта Олюдениз с роскошными песчаными пляжами.

Бодрум по праву считают центром молодежного отдыха в Турции, разнообразие дискотек, клубов и баров здесь поражает. Со всех уголков страны стекаются жители и туристы, мечтающие отдохнуть в одном из самых больших танцевальных залов мира Галикарнас. Также Бодрум запоминается своей отличительной особенностью — все здания выкрашены в белый цвет.

Для тех, кто ищет отдыха от суеты и толпы, подойдет Даламан — еще только набирающий популярность курорт рядом с Мармарисом и Фетхие. В этом городе не так много туристов, зато есть оздоровительные источники и озера, а главным экскурсионным маршрутом является сплав по одноименной реке Даламан.

Приятно удивит гостей и Кушадасы — город небольшой, но предоставляющий все традиционные возможности для отдыха, разноплановые отели, ночные развлечения и водные виды спорта.

Как лучше лететь в Турцию в 2023 году

Авиасообщение между Турцией и Россией после пандемии было успешно возобновлено еще в 2021 году. Вылет в южную страну осуществляется из Москвы, Санкт-Петербурга и из десятков других городов РФ.

Действует безвизовый режим — это означает, что россияне могут находиться на территории Турции в течение 60 дней беспрерывно. Справка об отсутствии коронавируса или сертификат о вакцинации от COVID-19 больше не требуется. Подробнее о правилах въезда в страну — в специальном материале «Известий».

Прямые рейсы из России в Турцию осуществляют многие авиакомпании: «Аэрофлот», Qatar, «Азимут», S7 Airlines, Pegasus Airlines, «Победа», Turkish Airlines и другие. Источники «Известий» в марте анонсировали 1150–1200 рейсов в неделю между Россией и Турцией в разгар летнего сезона.

Цены на отдых в Турции в 2023 году

Самыми дорогими городами для отдыха в Турции в 2023 году являются Белек, Фетхие, Бодрум, Анталья и Сиде. Более бюджетными считаются Алания, Мармарис, Кушадасы и Кемер.

Стоимость авиабилетов зависит от города вылета и пункта назначения. А цены на размещение напрямую зависят от количества звезд в рейтинге отеля. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), пакетные туры в турецкие трехзвездочные отели с «всё включено» на июнь сейчас можно купить в районе 133–204 тыс. рублей на двоих.

Причем цены в «четверки» практически не отличаются. Пакетные туры на двоих на 10 ночей можно найти в диапазоне 141–205 тыс. рублей.

В АТОР подсчитали, что пакетный тур в качественные «пятерки» Турции на июнь на 10 ночей обойдется в 220–290 тыс. рублей на двоих, а в популярные отели 5* с высоким уровнем сервиса — 323–375 тыс. рублей на двоих.

Ранее «Известия» рассказали о правилах въезда на популярные курорты Ближнего Востока — в Израиль, ОАЭ и Катар.