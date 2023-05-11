Росфинмониторинг включил Арестовича в перечень террористов и экстремистов

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 года рождения, город Цители-Цкаро Грузинской ССР», — говорится в перечне.

11 апреля Арестович заявил, что Украина может создать ядерное оружие за шесть-девять месяцев в случае необходимости, сообщает телеканал «360».

При этом политик отметил, что Украине это не нужно. Он указал на то, что, создав ядерное оружие, Киев нарушит систему международных договоров.

Также в список внесен актер Артур Смольянинов (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Артура Смольянинова), передает «Федеральное агентство новостей».

13 января Минюст России включил Смольянинова в реестр иноагентов.

До этого, 8 января, покинувший Россию Смольянинов в ходе интервью для одного из украинских изданий заявил, что ему «плевать», даже если от России останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел», передает НСН. Также он выразил готовность сражаться на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Людям, включенным в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, размещать информацию в Сети, а также участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, кроме получения зарплат, уплаты налогов и возмещения ущерба.