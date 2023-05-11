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Песков: Москва негативно относится к поставкам Лондона Киеву крылатых ракет Storm Shadow

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К решению Лондона о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow в России относятся крайне негативно. Как заявил 11 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны российских властей и Минобороны на действия Великобритании потребуется адекватный ответ.

«Весьма негативно (относятся к таким поставкам. — Ред.). Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

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Ранее 11 мая телекомпания CNN сообщила о том, что Лондон предоставил Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Они относятся к классу «воздух – земля», дальность действия этого вооружения составляет более 250 км.

До этого, 18 апреля, газета The Guardian сообщала, что Великобритания пообещала выделить Украине вооружение из своих запасов на черный день. Отмечалось, что украинские и европейские политики, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, всё чаще выступают с призывом к Лондону увеличить военную поддержку Киева, в том числе нарастить количество поставляемых танков и истребителей.

3 мая британский генерал-майор Руперт Джонс заявил, что запас боеприпасов в Великобритании истратится за 22 часа, если начнется крупномасштабная война. По его мнению, это связано с огромным количеством боеприпасов, переданных Украине. Несмотря на это, Джонс считает, что Лондону нужно в кратчайшие сроки решить вопрос с передачей истребителей украинскому режиму, чтобы конфликт в Донбассе быстрее разрешился.

В январе пресс-секретарь президента РФ заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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