Источник допустил первые рейсы из РФ в Грузию со следующей недели
Первые самолеты из России в Грузию могут полететь на следующей неделе. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе», — полагает собеседник агентства.
Ранее, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 15 мая отменяется визовый режим с Грузией. Другой указ снимает запрет для авиакомпаний России на полеты в Грузию и продажи туров. Российские авиакомпании будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что появление прямых рейсов из России в Грузию вряд ли изменит стоимость билетов, так как спрос на них высок, а количество рейсов ограничено.
При этом грузинский президент Саломе Зурабишвили указала, что отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России является неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины. Кроме того, она призвала правительство страны установить трехмесячный визовый режим для россиян.