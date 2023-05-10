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В РСТ оценили влияние прямых рейсов из России в Грузию на стоимость билетов

Вице-президент РСТ Горин: появление прямых рейсов из РФ в Грузию не повлияет на стимость билетов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Появление прямых рейсов из России в Грузию вряд ли изменит стоимость билетов, так как спрос на них высок, а количество рейсов ограничено. Такое мнение 10 мая высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с «РИА Новости».

Эксперт отметил, что на данный момент поездка в Грузию и обратно через Ереван в среднем стоит 30-40 тыс. рублей. Появление прямых рейсов сделает полет более комфортным.

«Но при том небольшом объеме прямой перевозки, которая будет крайне востребована, говорить о снижении цен на билеты преждевременно. Так как самолеты вмещают максимально до 100 человек, а потенциальный спрос может быть гораздо больше», — пояснил Горин.

При этом вице-президент РСТ указал, что количество прямых рейсов может быть увеличено по соглашению сторон. Он добавил, что потенциальной возможностью для расширения перевозок может стать разрешение чартерных рейсов.

«Сейчас разговор идет пока только о регулярных и с определенной квотой, но это также вопрос переговоров между государствами», — пояснил Горин.

Кроме того, по его словам, в 2019 году стоимость прямого перелета из Москвы в Тбилиси и обратно составляла около 12-15 тыс. рублей.

Визовый прижим: Грузия может ввести ограничение на пребывание для россиян
Среди вероятных мер — сокращение срока и пересмотр въездного режима с Москвой

Ранее в этот день президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Представитель Минтранса в беседе с «Известиями» сообщил, что авиакомпании РФ каждую неделю будут выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

Кроме того, российский лидер отменил визы для граждан Грузии. Визы в Россию будут необходимы въезжающим в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в свою очередь сообщил, что первые рейсы из России в Грузию могут запустить до конца мая, если со стороны Тбилиси не будет сложно выполнимых условий.

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