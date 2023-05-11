Востоковед заявил о желании США вызвать на ковер главу минобороны Китая

Встреча министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу нужна прежде всего Вашингтону. Об этом 11 мая «Известиям» заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

«Встреча эта, конечно, возможна. Но всё зависит от того, согласятся ли на нее стороны. Задача США — вызвать китайского министра обороны к себе на ковер и продемонстрировать, что в мире существует только один гегемон — США, никаких других быть не может. Эта встреча нужна США для того, чтобы показать всему миру, кто здесь хозяин», — считает он.

Ранее в этот день газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что встреча Остина с Ли Шанфу в Сингапуре маловероятна из-за действия американских санкций против главы минобороны КНР.

5 мая агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон пытается добиться встречи Остина с его коллегой из КНР. При этом указывалось на то, что переговоры в любом случае «будут неловкими для обеих сторон», поскольку США ввели санкции против Ли еще в 2018 году.

До этого, в конце апреля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон заинтересован в расширении каналов связи с Китаем, в том числе в восстановлении связи по военной линии. По его словам, каналы связи между США и КНР остаются открытыми на разных уровнях, но Вашингтон хочет их расширения.

В том же месяце заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что Китай игнорирует запросы Штатов на проведение диалога по военной линии. По его мнению, Пекину не достает политической воли для общения с Вашингтоном.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.