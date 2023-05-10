В ГД ответили на предложение Швейцарии направить активы РФ на Украину

В Госдуме отреагировали на предложение минэкономики Швейцарии об использовании денег Центрального банка России для восстановления Украины. Как заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов «Известиям», Швейцария, действуя вопреки закрепленному международными соглашениями нейтралитету, разрушает наработанный за многие годы международный авторитет.

«В действиях швейцарской стороны по использованию средств Центробанка России нет ни одного аргумента, основанного на международном праве. Прямая конфискация или попытка временного использования, в любом случае это — долговременное блокирование средств, которое нарушает сам статус резерва Центробанка за рубежом», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, принятое решение закрепит «опасный для Швейцарии тренд лишения нейтральности и независимости», что подорвет ее статус «третейской стороны и удобной финансовой гавани». Эти действия приведут к оттоку средств из финансовой системы Швейцарии, что не является национальным интересом страны, отметил Гаврилов.

«Попытки распоряжения средствами ЦБ РФ могут повлечь асимметричные меры в отношении любых активов Швейцарского государства и бизнеса во всем мире, могут навредить интересам бизнеса, который использует швейцарские институты в инвестиционных целях», — заключил депутат.

Ранее в этот день пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил «РИА Новости», что страна считает возможным использовать средства ЦБ РФ, находящихся в стране, для восстановления Украины. Как отмечается, средства ЦБ РФ в стране составляют около 7,4 млрд франков (около $8,3 млрд).

4 мая премьер-министр Бельгии Александр де Кроо также заявил о планах использовать замороженные активы ЦБ России для поддержки Украины. По его словам, Бельгия, которая с начала конфликта на Украине заморозила более €180 млрд активов ЦБ РФ, изучает возможность, как использовать данные средства для поддержки военных усилий Киева и помощи украинским беженцам в Бельгии.

Как тогда отметил депутат Госдумы Евгений Нифантьев, заявляя о таких планах, де Кроо ищет информационно красивый и общественно не порицаемый в его стране способ украсть российские деньги.

Ранее, 25 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

До этого, 30 ноября 2022 года, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.