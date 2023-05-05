В Госдуме назвали препятствие для планов Бельгии по использованию активов России

Заявляя о планах Бельгии использовать замороженные активы Центробанка России для поддержки Украины, премьер-министр страны Александр де Кроо ищет информационно красивый и общественно не порицаемый в его стране способ украсть российские деньги. Такое мнение в беседе с «Известиями» в пятницу, 5 мая, выразил депутат Госдумы Евгений Нифантьев.

О своих планах де Кроо рассказал днем ранее. По его словам, Бельгия, которая с начала конфликта на Украине заморозила более €180 млрд активов ЦБ РФ, изучает возможность, как использовать данные средства для поддержки военных усилий Киева и помощи украинским беженцам в Бельгии.

По словам Нифантьева, в стремлении властей Бельгии распорядиться чужими активами нет ничего нового — дает о себе знать колонизаторское прошлое страны. Политик напомнил, что бельгийский король Леопольд II «изощренно грабил сперва конголезцев, превратив жизнь людей в Конго в настоящий ад, где каратели отчитывались за убийство рабов отрубленными руками», а потом продал колонию собственной стране. В связи с этим депутат призвал не удивляться действиям Брюсселя.

«Воровать и грабить — обязательный атрибут бельгийской власти. Только поверьте, Украине не перепадет из этих средств ни единого евроцента. Все средства бельгийцы распределят между своими компаниями, возможно подарят туземцам из Киева новый клоунский колпак, и на этом все закончится. Александер де Кроо просто ищет информационно красивый и общественно не порицаемый в его стране способ украсть российские деньги», — подчеркнул политик.

При этом Нифантьев заметил, что на пути у Бельгии есть две проблемы. Первая из них — это физическое существование Украины.

«Если де Кроо собрался тратить наши средства на восстановление Украины, то вполне может случится так, что в скором времени такого государства не станет, и как же тогда де Кроо исполнит свое обещание? Неувязочка. Вторая проблема — это Россия. Россия не давала права Бельгии распоряжаться своими активами по ее, Бельгии, усмотрению. Если таковой факт произойдет, то Россия будет иметь право на компенсаторную национализацию бельгийских активов в России. А их наберется на весьма приличную сумму. Я не уверен, что бельгийские владельцы высокорентабельных производств в России будут в восторге от такого поворота событий», — добавил он.

В заключение депутат заметил, что в отношениях России с Западом один за другим рушатся замки иллюзий, что, по его мнению, пойдет Москве на пользу.

Ранее, 25 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

До этого, 30 ноября 2022 года, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.