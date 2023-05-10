Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Экономика
Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля
Мир
Турция заявила о значимости сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии
Мир
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Армия
Минобороны заявило о продолжении боев на западных окраинах Артемовска
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Украина запросила у Бразилии покупку 450 бронетранспортеров
Экономика
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей
Армия
Силы ПВО России сбили украинский Су-27 в Харьковской области
Мир
Байден предрек хаос на границе с Мексикой из-за отмены ограничений по COVID-19
Мир
В Турции указали на вред для Украины от непродления зерновой сделки
Происшествия
Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории под Новгородом
Общество
Умер мексиканский вратарь Антонио Карбахаль

Турция заявила о значимости сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкая сторона на четырехсторонних переговорах в Москве подчеркнула значимость сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, 10 мая.

«Обсуждалось формирование условий для возвращения сирийских беженцев (из Турции. — Ред.). Мы также подчеркнули необходимость продвижения политического процесса (по Сирии. — Ред.) и защиты территориальной целостности Сирии», — сообщил Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Турция на переговорах в Москве также выступила за формирование условий для возвращения из республики в Сирию беженцев, отметил министр.

Отложенный механизм: Дамаск готов к переговорам с курдами и Анкарой
Что может помешать Турции начать военную операцию на севере Сирии

Ранее в этот день в российской столице завершилась встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана по урегулированию в САР.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул значимость состоявшейся встречи, а также назвал содействие безопасному возвращению сирийских беженцев на родину приоритетом для РФ, Турции, Ирана и Сирии.

Вместе с тем Лавров призвал начать прорабатывать восстановление логистических связей Дамаска и Анкары.

До этого, 25 апреля, во время встречи министров обороны четырех стран в Москве обсуждался в том числе вопрос вывода турецких сил с сирийских территорий.

24 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара предпринимает все усилия для вклада в мир в регионе. Он выразил надежду, что после встречи в Москве в этом вопросе могут наметиться позитивные процессы. Турция не предпримет никаких шагов, которые ущемляли бы права сирийской стороны, заверил он.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023