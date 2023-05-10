Турция заявила о значимости сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии

Турецкая сторона на четырехсторонних переговорах в Москве подчеркнула значимость сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, 10 мая.

«Обсуждалось формирование условий для возвращения сирийских беженцев (из Турции. — Ред.). Мы также подчеркнули необходимость продвижения политического процесса (по Сирии. — Ред.) и защиты территориальной целостности Сирии», — сообщил Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Турция на переговорах в Москве также выступила за формирование условий для возвращения из республики в Сирию беженцев, отметил министр.

Ранее в этот день в российской столице завершилась встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана по урегулированию в САР.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул значимость состоявшейся встречи, а также назвал содействие безопасному возвращению сирийских беженцев на родину приоритетом для РФ, Турции, Ирана и Сирии.

Вместе с тем Лавров призвал начать прорабатывать восстановление логистических связей Дамаска и Анкары.

До этого, 25 апреля, во время встречи министров обороны четырех стран в Москве обсуждался в том числе вопрос вывода турецких сил с сирийских территорий.

24 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара предпринимает все усилия для вклада в мир в регионе. Он выразил надежду, что после встречи в Москве в этом вопросе могут наметиться позитивные процессы. Турция не предпримет никаких шагов, которые ущемляли бы права сирийской стороны, заверил он.