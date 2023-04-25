Названы темы четырехсторонней встречи по Сирии в Москве

На встрече в Москве министров обороны Сирии, России, Ирана и Турции обсуждался в том числе вопрос вывода турецких сил с сирийских территорий. Об этом 25 апреля сообщили в сирийском минобороны.

«Участники переговоров рассмотрели вопрос о выводе турецких войск с сирийской территории», — приводит ТАСС выдержку из документа сирийского военного ведомства.

Стороны обсудили и реализацию соглашения по передвижению по международной трассе М4, заключенного в 2020 году.

Ранее, 24 апреля, министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара предпринимает все усилия для вклада в мир в регионе. Он выразил надежду, что после встречи в Москве в этом вопросе могут наметиться позитивные процессы. Турция не предпримет никаких шагов, которые ущемляли бы права сирийской стороны, заверил он.

Встреча в Москве стала продолжением ранее состоявшихся переговоров.

3 и 4 апреля уже прошла встреча замминистров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана, которую ранее анонсировал глава иранского МИДа Хосейн Амирабдоллахиан. Главной целью переговоров министр назвал сближение взглядов Анкары и Дамаска.

Так, 28 декабря 2022 года, министерство обороны Сирии заявило о состоявшейся встрече в столице России министра обороны и главы разведывательного управления САР со своими коллегами из Турции при участии российской стороны. В Дамаске отметили, что встреча прошла конструктивно.

В российском Минобороны отметили, что обсуждались пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирийской Арабской Республики.

Турция тогда заявила о готовности полностью вывести войска с территории, контролируемой Анкарой на севере Сирии.