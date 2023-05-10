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Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей

Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей впервые с 23 марта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс доллара на торгах Московской биржи в среду, 10 мая, опустился ниже 76 рублей впервые с 23 марта.

Американская валюта к 13:18 мск снижалась сразу на 2,13 рубля, курс составлял 76,06 рубля. До этого доллар торговался по 75,97 рубля.

Курс юаня также снижается в ходе торгов на площадке на 28 копеек, до 10,97 рубля.

Евро снизился на 2,81 рубля и составил 83,44 рубля.

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Ранее в среду вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что одной из причин укрепления рубля могло стать желание экспортеров провести конвертацию валютной выручки в рубли по выгодному курсу в преддверии периода дивидендных выплат. По ее словам, общий объем таких выплат может составить летом 2023-го около 1,3 трлн рублей.

8 мая на закрытии торгов курс находился на уровне около 78,2 рублей за доллар.

4 мая финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что российская валюта крепнет на фоне общего ослабления доллара.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1.

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