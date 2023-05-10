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Аналитик объяснила укрепление рубля

Аналитик Веретенникова: диапазон колебаний курса в мае может составить 75–80 рублей за доллар
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Одной из возможных причин укрепления рубля могло стать желание экспортеров провести конвертацию валютной выручки в рубли по выгодному курсу в преддверии периода дивидендных выплат, считает вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова. Об этом она рассказала «Известиям» 10 мая, уточнив, что общий объем таких выплат может составить летом 2023-го около 1,3 трлн рублей.

Кроме того, по ее словам, давление на американскую валюту могли оказать и спекулянты, «которые отыгрывают технические сигналы на укрепление рубля».

«Есть несколько факторов, которые оказывают положительное влияние на профицит торгового баланса и, как следствие, на курс рубля. С одной стороны, это сокращение спреда между российской нефтью Urals и североморским бенчмарком Brent. Во вторник Минфин сообщил о том, что средняя цена российской нефти в апреле составила $58,3 за баррель, что на 22,5% выше мартовских уровней. С другой стороны, можно отметить снижение спроса на валюту со стороны импортеров. Ужесточение мониторинга за экспортом высокотехнологичной продукции из стран СНГ и Турции странами Запада продолжает ограничивать российский импорт», — добавила аналитик.

Как объяснила эксперт, локальную поддержку рублю мог оказать факт того, что продажи валюты в рамках бюджетного правила в мае составят 40,4 млрд рублей (2 млрд рублей в день), что в 1,85 раза меньше уровня, который был в апреле.

«В мае курс может оставаться волатильным, дальнейшая динамика будет зависеть от геополитических факторов, но также влияние на курс могут оказывать результаты переговоров по повышению потолка госдолга США. Диапазон колебаний в мае может составить 75–80 рублей за доллар», — заключила Веретенникова.

Согласно данным сайта Мосбиржи, к 12:06 мск доллар достиг 76,8 рубля. 8 мая на закрытии торгов курс находился на уровне около 78,2 рублей за доллар.

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4 мая финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что российская валюта крепнет на фоне общего ослабления доллара.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.

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