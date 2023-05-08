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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 78,19 рубля
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 78,19 рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рубль по итогам торгов 8 мая на Московской бирже подешевел по отношению к другим основным торгующимся валютам. Так, доллар завершил сессию на уровне 78,19 рубля, китайский юань остановился на отметке в 11,24 рубля, а курс евро составил 86,25 рубля.

Таким образом, расчетами «завтра» американская валюта на 19:00 выросла на 81 копейку, курс юаня увеличился на 8 копеек, а евро прибавил 79 копеек.

Банк России в понедельник не менял официальные курсы доллара и евро. С 6 мая они составляют 76,8207 рубля за $1 и 84,9073 рубля за €1 соответственно.

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В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

2 мая директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин сообщил «Известиям», что в обозримой перспективе следует ожидать укрепления рубля. Хотя в начале мая курс рубля «может исполнять самые разные кульбиты», следуя за новостным потоком.

Днем ранее сообщалось, что, по мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, в мае серьезного ослабления рубля не прогнозируется. По его словам, на май торговые диапазоны находятся между уровнями 78,5–85 рублей за доллар и 86,5–95 рублей за евро.

25 апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил закат западной экономической модели и отказ от евро и доллара как мировых резервных валют в обозримой перспективе. По его словам, будут распространяться цифровые валюты, потому что для этого созданы уже все предпосылки.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.

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