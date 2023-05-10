Песков назвал враждебным действием переименование Польшей Калининграда

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 10 мая, прокомментировал переименование Польшей Калининграда в «Крулевец» и тот факт, что российскому послу Сергею Андрееву пытались помешать возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве.

«Это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше. Мы знаем, что на протяжении всей истории Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается, это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI-XVII века, а то и раньше даже», — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что ничего хорошего для Польши и ее граждан подобные действия не несут. По его словам, Москва рассматривает это, как враждебные действия.

Ранее в этот день стало известно, что в Польше вступила в силу рекомендация государственной комиссии по стандартизации географических названий для граждан отказаться от русского названия Калининграда и использовать местный топоним «Крулевец». Также полякам рекомендуется использовать топоним «Крулевецкая область». В Польше заявили, что каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия.

Кроме того, 9 мая агрессивная толпа преградила послу РФ в Польше Андрееву путь, из-за чего ему не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал. Однако давлению дипломат не поддался и георгиевскую ленту не снял.

В конце апреля Песков отметил, что Польша охвачена русофобией и ненавидит Россию как сумасшедшая. Страны Запада готовы делать всё для борьбы с ненавистной им Россией, добавил он.

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.