Гражданам Польши рекомендовано отказаться от русского названия Калининграда и использовать местный топоним «Крулевец». Об этом во вторник, 9 мая, сообщил портал Interia.

Как уточняется, рекомендации в этот день выпустила государственная комиссия по стандартизации географических названий, они вступили в силу немедленно.

В обосновании решения комиссия сослалась на право использования традиционных терминов, составляющих культурное наследие, и отметила, что конфликт на Украине «заставляет по-другому смотреть на вопрос навязанных имен».



«Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша, действующая при Главном геодезисте страны, на своем 125-м заседании приняла решение о том, что для города Калининграда рекомендуется использовать исключительно польское название «Крулевец» и не рекомендуется использовать на польском языке название «Калининград», — говорится в сообщении.

Также полякам рекомендуется использовать топоним «Крулевецкая область».

«Каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия, составляющие ее культурное наследие, но ее нельзя заставить использовать в своем языке неприемлемые имена», — подчеркивается в коммюнике.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Польша охвачена русофобией и ненавидит Россию как сумасшедшая. Страны Запада готовы делать всё для борьбы с ненавистной им Россией, добавил он.

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.